Основателя криптобиржи WEX из Новосибирска осудили на 2,5 года колонии

Уроженца Новосибирска Алексея Иванова осудили на 3,5 года колонии за растрату денег вкладчиков.

Московский Мещанский суд приговорил сооснователя криптовалютной биржи WEX Алексея Иванова (ранее Билюченко) к 3,5 годам колонии за растрату средств вкладчиков. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По сообщению пресс-службы, "суд признал виновным Иванова А. С. по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима".

Кроме того, осужденному придется уплатить штраф в размере 3,1 миллиарда рублей. Согласно материалам дела, такой ущерб был причинен вкладчикам биржи.

Сам Иванов признал свою вину и в попытке искупить ее просил освободить его из-под стражи и отправить добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Государственное обвинение требовало для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима и 1 миллион рублей штрафа.

Биржа WEX (ранее известная как ВТС) была основана в 2011 году. Ее сооснователями стали россияне Иванов-Билюченко, Дмитрий Васильев и Александр Винник. Винник был задержан в 2016 году в греческих Салониках, после чего Россия, Франция и США боролись за его экстрадицию. В результате он был передан США, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хакер из Новосибирской области украл криптовалюту у более чем тысячи человек.