Под Новосибирском участник СВО обратился за помощью в администрацию

В администрации Татарского района Новосибирской области решили помочь участнику СВО и провели с ним встречу.

Сегодня, 25 сентября, заместитель главы администрации Татарского района Юлия Лысенко провела встречу с участником спецоперации. На неё был также приглашены начальник управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений и глава Казаткульского сельского совета, откуда родом боец СВО, Виктор Макаренко.

«Юлия Лысенко поинтересовалась у бойца, нуждается ли он и его семья в оказании помощи. Боец выразил благодарность руководству и жителям района за помощь, которая оказывается участникам СВО и членам их семей»,

- сообщили в администрации Татарского района.

Сам участник СВО на встречу пришёл с мамой. Семья получает весь установленный список льгот по линии ЖКХ и не только. Также напомним, что во всех районах Новосибирской области бойцы могут получить и сертификат на реабилитацию, а их дети всегда находятся под особым контролем педагогов.