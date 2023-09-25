Под Новосибирском жители Болотного требуют забрать детей у матери-алкоголички

Люди говорят, что пьянки в их доме начинаются раньше 8 утра.

Видеозапись, на которой виден окровавленный мужчина, покидающий частный дом в переулке Железнодорожный, вызвала волну негодования и тревоги среди жителей Болотного. Местные утверждают, что в этой семье живут две маленькие девочки, которые находятся в серьезной опасности. Об этом пишет Vn.ru.

Местные говорят, что дом, в котором проживает семья, едва ли можно назвать уютным. Люди утверждают, что концерты и пьянки в этом доме начинаются раньше 8 утра. Музыка, крики и находящиеся в доме непонятные мужчины стали обыденностью для соседей.

Один из свидетелей, Лидия, рассказала:

«Знаю мать этого семейства, зовут ее Анастасия, ей 28 лет. Детей тоже знаю. Что говорить, они в опасности: сидят голодные, мать вечно пьяная».

Она также добавила, что проблемы с Настей начались еще в школе после смерти ее матери, и с тех пор ситуация только ухудшилась.

«Старшей сейчас 9 лет, младшей всего 5 лет. Девочки видят, что происходит дома, как к маме приходят женихи, как они все там. Мне как матери страшно за детей, не должны они расти в такой обстановке», — сказала Лидия.

Случаи, когда детей забирали из семьи, были не единичными, и местные жители не уверены, что Анастасия может изменить свое поведение.

«Ей ставили условие, чтобы она закодировалась, и тогда ей вернут дочек, видимо, поверили на слово», — говорит Евгений, один из местных жителей.

Жители Болотного убеждены, что женщину с зависимостью исправлять поздно. Люди надеются, что девочкам удалось быстро найти безопасное место для жизни.

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