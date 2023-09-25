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вчера 23:08
общество

Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын в СИЗО избил сжёгшего Коран Журавеля

Фото: Pexels.com

На видео показано, как его сын в СИЗО избивает подозреваемого в сожжении Корана.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Ахмат избивает Никиту Журавеля, который сжег Коран по указанию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ролике, опубликованном в официальном аккаунте Рамзана Кадырова в социальной сети, видно, как Ахмат Кадыров наносит жесткие удары по Журавелю, который заключен в Следственном изоляторе (СИЗО).

«Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную... Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров.

Ранее Сиб.фм сообщало, что под Новосибирском жители Болотного требуют забрать детей у матери-алкоголички.

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Игорь Кириченко
Журналист

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