Рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом более 13 кг

Новосибирский рыбак выловил гигантскую щуку в Томской области.

Новосибирский рыбак показал пойманную щуку, которая весит более 13 килограмм. Фотографией он поделился в группе "Рыбалка в Новосибирске" Вконтакте.

Клёвое место Никита Уржумов обнаружил в Томской области, в районе Молчаново-Колпашёво. По словам рыбака, он здесь обновил рекорды по рыбной ловле: ловил окуней весом от 500 до 695 граммов, судаков от 2 кг до 3,5 кг и щук весом от 4 кг. Рекордной оказалась щука весом более 13 кг.

Рыбак уточнил, что рекордную щуку он отпустил.

Ранее отец и сын из Новосибирска рассказали, что попали под обстрел на рыбалке.