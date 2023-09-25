Скончалась сыгравшая в «Глухаре» актриса

Российская актриса, сыгравшая одну из ролей в сериале «Глухарь», скончалась в 65 лет.

В возрасте 65 лет скончалась актриса Вологодского драматического театра Ангелина Ноздрина. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

Чупин вспомнил, что в течение последних 20 лет актриса служила в Вологодском драматическом театре, где работала до августа 2022 года, когда она покинула его вместе со своим супругом, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным. Чупин добавил, что Ноздрина пережила своего мужа всего на год.

Ангелине Ноздриной исполнилось 65 лет 12 сентября. Она родилась в Душанбе и получила образование в Таджикском государственном институте искусств. Ноздрина поработала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска, прежде чем в 2000 году перебраться в Вологду. Среди сериалов, где она снялась, — "Глухарь", "Меч" и "Держи меня крепче".

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