Следователи Новосибирска проверят объявление о продаже ребёнка

МВД и СК начали искать автора объявления о продаже ребёнка в Новосибирске.

На одном из сайтов жительница Новосибирска опубликовала объявление о продаже ребёнка. Неизвестно, было ли оно шуточным, но теперь женщину ищет МВД, а Следственный комитет региона начал проверку.

Объявление появилось на сайте объявлений 2 сентября в разделе домашних питомцев, в одном ряду с объявлениями по продаже кошек и собак. Женщина не указала стоимость "товара" и свой номер телефона: ей можно только написать в чате.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области начали проверку информации, а специалисты МВД региона начали искать автора объявления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестные избили девушку из Якутии из-за её внешности. Трое людей напали на нее из-за её азиатского внешнего вида в ночь на 23 сентября на площади Ленина. В своем посте девушка поделилась, что среди нападавших были мужчина в камуфляжной форме, парень и девушка. За неё попытался заступиться знакомый, однако, по словам девушки, один из парней стал душить его.