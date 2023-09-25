Стало известно о причине, по которой в Томской области убили троих человек

Конфликт в семье назрел из-за имущества.

В Томской области 53-летний мужчина совершил убийство и затем сам обратился в полицию. Инцидент случился в селе Дзержинское. Об этом пишет «АиФ-Томск».

По информации, предоставленной знакомым семьи, многолетний конфликт среди родственников нарастал из-за разногласий по поводу имущества. 81-летняя мать, 47-летняя сестра и 18-летний племянник стали жертвами этой трагедии.

Николай, близкий к семье, рассказал, что последний конфликт вспыхнул из-за разногласий в отношении продажи дома и земельного участка. Подозреваемый был категорически против этой сделки, что привело к катастрофическим последствиям.

Ранее Сиб.фм сообщало, что мужчина застрелил двух сыновей и брата жены из-за развода.