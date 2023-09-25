Мужчина застрелил двух сыновей и брата жены из-за развода

После ссоры с супругой житель Омской области убил её брата и двоих сыновей.

Вечером 24 сентября 36-летний житель рабочего поселка Любинский Омской области застрелил двоих детей и брата жены. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как отмечают в пресс-службе, инцидент произошёл после ссоры с супругой из-за развода. Мужчина достал ружьё и выстрелил в 27-летнего брата жены и двух своих сыновей в возрасте трёх и пяти лет. После убийство он покончил с собой.

Спастись успела 30-летняя жена нападавшего вместе с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет. В момент стычки они сбежали из дома.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно закону, мужчина может получить срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

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