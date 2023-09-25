Строители начали красить четвертый мост в Новосибирске в жемчужно-белый

Покраска моста пройдет в несколько этапов.

В Новосибирске идут работы по окраске четвертого моста через реку Обь в жемчужно-белый цвет. Процесс покраски включает в себя нанесение множества слоев. На данный момент финишная покраска конструкции выполнена лишь на 20 процентов. Об этом сообщили представители пресс-службы ГК «ВИС».

Для завершения окраски необходимо провести работы на площади двух тысяч квадратных метров. Однако это не простая задача, так как при окрашивании используется комплексная система антикоррозийной защиты, состоящая из трех слоев.

Первый слой предназначен для обеспечения полного прилипания краски к поверхности конструкции. Второй слой служит для создания толщинного комплексного покрытия, которое защищает мост от воздействия различных внешних факторов.

Финишный слой, который на данный момент находится в процессе нанесения, не только придает мосту жемчужно-белый цвет, но и обеспечивает защиту всех предыдущих слоев от ультрафиолетового излучения и других агрессивных воздействий.

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