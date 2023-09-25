В Новосибирске мужчина украсил победу ХК «Сибирь» предложением возлюбленной

Житель Новосибирска сделал предложение руки и сердца во время матча «Сибирь» — «Барыс».

23 сентября во время матча «Сибирь» — «Барыс» житель Новосибирска сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной под восторженные крики и аплодисменты толпы. Видео появилось в официальном Telegram-канале сибирского хоккейного клуба.

Мужчина сделал предложение на ЛДС «Сибирь-Арена». Этот момент показали на большом экране.

«Она сказала ДА», — прокомментировали жест новосибирца в ХК «Сибирь».

Кроме того, матч закончился победой хозяев со счетом 4:2. Это уже третья победа подряд в кармане ХК «Сибирь».

Напомним, что ХК «Сибирь» и «Нефтехимик» обменялись нападающими. В Новосибирск вернулся 27-летний форвард Михаил Назаров. В свою очередь Никита Сетдиков переезжает в Нижнекамск.