В Госдуме предложили запретить остановку такси в жилых зонах дольше 30 минут

Такси могут запретить стоять в жилых зонах Новосибирска дольше 30 минут.

Предложение вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР Бориса Чернышова об ограничении времени стоянки такси в жилых зонах до 30 минут получило поддержку МВД. Однако таксисты и эксперты в области автотранспорта возражают против этого предложения и считают, что проблема нехватки парковочных мест в жилых зонах должна решаться иными способами. В предложении идет речь только о Москве, но проблема актуальна и в других крупных городах России.

В письме, отправленном начальнику МВД, Борис Чернышов выразил требование "прекратить захват московских дворов стоянками такси". Он отметил, что он получает многочисленные жалобы от москвичей на то, что им не удается припарковать свой личный транспорт возле дома, так как все места заняты машинами такси. По мнению Чернышова, ограничение стоянки и парковки такси в жилой зоне до 30 минут должно быть достаточным для того, чтобы таксисты могли дождаться пассажиров и отдохнуть между заказами.

Однако таксисты считают, что предложение Чернышова неправильно решает проблему парковки в жилых зонах Москвы. Чаще всего бело-желтые машины стоят в жилых зонах, потому что там живут сами водители такси. Они утверждают, что их работа неразрывно связана с жилыми районами и нормальная стоянка необходима для их работы. Эксперты в области автомобильного транспорта также считают, что ограничение времени стоянки такси не решит проблему нехватки парковочных мест в Москве и что нужно разрабатывать более комплексные решения для решения этой проблемы.

Ранее в Новосибирске таксисты пожаловались на платный заезд в аэропорт Толмачёво.