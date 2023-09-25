В мэрии Новосибирска рассказали, когда в дома дадут тепло

Подключение к теплу пройдет в несколько этапов.
В Новосибирске к теплу уже подключили больше половины социально значимых объектов: 876 из 1430. Сегодня началось подключение жилого сектора к теплу. Оно пройдёт в несколько этапов.
1 этап — 25-26 сентября;
2 этап — 27-28 сентября;
3 этап — 29-30 сентября.
В момент запуска отопительной системы могут возникнуть неполадки – напоминают специалисты. Сообщать о них нужно по телефону единой аварийно-диспетчерской службы Новосибирска 051.
Более подробная информация о подключении отопления на сайте мэрии Новосибирска.
Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске откроют центр для реабилитации инвалидов старше 18 лет.