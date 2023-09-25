В Новосибирске откроют центр для реабилитации инвалидов старше 18 лет

Специалисты будут помогать человеку с инвалидностью получить первичные трудовые навыки и навыки по самообслуживанию.

В Новосибирской области Министерство труда и социального развития планирует реализовать проект по социализации и трудоустройству инвалидов старше 18 лет. Реализацию планируют начать в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов в интервью ТАСС.

Машанов сказал, что в рамках проекта создадут индивидуальный маршрут для каждого человека с инвалидностью, который будет ориентирован на развитие его трудовых навыков. Даже в случае сильных нарушений, проект предусматривает обучение человека самостоятельному обслуживанию.

Особое внимание уделят людям с сильными ментальными нарушениями здоровья. Для них впервые будет открыто отделение дневного пребывания, где они смогут находиться в течение дня.

По данным министерства труда и социального развития региона, около 7 процентов жителей Новосибирской области имеют инвалидность, что составляет около 189 тысяч человек, включая около 12 тысяч детей. Среди них примерно 5 процентов — это лица с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

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