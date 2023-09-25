Жителя Кузбасса оштрафовали и лишили прав за то, что он протаранил школьный забор

Также он обязан возместить ущерб за повреждение пешеходных ограждений и забора.

32-летний житель Прокопьевска за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 100 не выбрал нужную скорость и не справился с управлением, поэтому протаранил ограждение учебного заведения и пешеходный забор. Об этом сообщает Сибдепо.

Правоохранители установили, что мужчина управлял автомобиле, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия никто не пострадал. Виновник ДТП получал штраф в размере 30 000 рублей, а также был лишен водительских прав на два года.

Вдобавок он обязан возместить ущерб за повреждение пешеходных ограждений и забора.

Напомним, под Новосибирском машина улетела в кювет после ДТП.