сегодня
25 сентября, 19:56
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
25 сентября, 19:56
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 17:32
общество

Жителя Кузбасса оштрафовали и лишили прав за то, что он протаранил школьный забор

Freepik, authors: alina Vetertsovskaya

Также он обязан возместить ущерб за повреждение пешеходных ограждений и забора.

32-летний житель Прокопьевска за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 100 не выбрал нужную скорость и не справился с управлением, поэтому протаранил ограждение учебного заведения и пешеходный забор. Об этом сообщает Сибдепо.

Правоохранители установили, что мужчина управлял автомобиле, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия никто не пострадал. Виновник ДТП получал штраф в размере 30 000 рублей, а также был лишен водительских прав на два года.

Вдобавок он обязан возместить ущерб за повреждение пешеходных ограждений и забора.

Напомним, под Новосибирском машина улетела в кювет после ДТП.

#школа #аварии #ДТП #штраф #лишение родительских прав
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в