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проиcшествия

В Новосибирске 85-летний мужчина выпал из окна пансионата и погиб

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске прокуратура проверяет пансионат, в котором погиб один из постояльцев.

В Октябрьском районе прокуратура проводит проверку по делу о смерти 85-летнего мужчины, который упал из окна пансионата для пожилых людей.

Прокурор Дмитрий Цуканов лично прибыл в пансионат, чтобы провести проверку и оценить действия сотрудников учреждения.

Ранее в результате прокурорской проверки были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи пожилым людям и нарушения правил пожарной безопасности в этом пансионате.

В настоящее время в Октябрьском районном суде рассматривается иск прокурора о прекращении деятельности учреждения до устранения выявленных нарушений закона.

Напомним, ранее в Новосибирске дочь заявила о плохом отношении к престарелой матери в пансионате.

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Александр Борисов
журналист

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