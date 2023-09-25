В Новосибирске 85-летний мужчина выпал из окна пансионата и погиб

В Новосибирске прокуратура проверяет пансионат, в котором погиб один из постояльцев.

В Октябрьском районе прокуратура проводит проверку по делу о смерти 85-летнего мужчины, который упал из окна пансионата для пожилых людей.

Прокурор Дмитрий Цуканов лично прибыл в пансионат, чтобы провести проверку и оценить действия сотрудников учреждения.

Ранее в результате прокурорской проверки были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи пожилым людям и нарушения правил пожарной безопасности в этом пансионате.

В настоящее время в Октябрьском районном суде рассматривается иск прокурора о прекращении деятельности учреждения до устранения выявленных нарушений закона.

Напомним, ранее в Новосибирске дочь заявила о плохом отношении к престарелой матери в пансионате.