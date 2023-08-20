В Новосибирске дочь заявила о плохом отношении к престарелой матери в пансионате

Жительница Новосибирска пожаловалась на некачественно оказанные услуги в пансионате.

В Новосибирске жительница Лариса Янчук оставила свою маму в частном центре по уходу за пожилыми людьми «Забота 54», принадлежащем ООО «Вдохновение». Однако после первого месяца, когда все было в порядке, второй месяц пребывания матери в пансионате стал для Янчук настоящим кошмаром, пишет «Горсайт».

Женщина обнаружила, что ее мать лежит с пролежнем на крестце, повреждена рука, истощена и обезвожена. Когда Янчук стала требовать объяснений у управляющей пансионата Вероники Анатольевны, та от нее скрывалась и не давала четких ответов. Кроме того, факт падения матери был скрыт от Янчук. После этого женщина стала ездить в пансионат как на работу и видела все происходящее своими глазами.

Она обратилась к директору пансионата, но ответа не получила. Мать Янчук была забрана из пансионата 14 июля, и терапевт, пришедший на осмотр, заявил, что она истощена. Сейчас Нина Васильевна находится дома под наблюдением паллиативного терапевта. В пансионате Янчук заплатила 97 600 рублей за два месяца пребывания матери, хотя в договоре было заявлено пятиразовое питание, которого на самом деле не было.

Руководство учреждения утверждает, что пожилая женщина находилась в плохом состоянии на момент поступления в пансионат.

«Женщина к нам поступила в глубокой деменции. Дочь говорит: «Пришла на своих ногах». Она весит килограммов 40, шатается, её поддерживать надо. Не ходила сама, как мы с вами. Мы к таким подопечным относимся как к хрустальным вазам. У дочери была просьба, чтобы бабушка не вставала. На кроватях есть борты. Но бабушка через него перелазила. Не привязывать же её. У нас есть сиделки, но они не персональные, на каждую сиделку приходится по 8-10 человек. Физически нереально быть постоянно с каждым из подопечных», — рассказала коммерческий директор «Заботы 54» Наталья Каравашкина.

Напомним, глава СКР Бастрыкин проверит пансионат с неходячей пенсионеркой в Новосибирске.