Глава СКР Бастрыкин проверит пансионат с неходячей пенсионеркой в Новосибирске

В Центральном аппарате Следственного комитета России взяли на контроль проверку очередного частного пансионата в Новосибирске, откуда пенсионерку вынесли на носилках.

О проверке в частном пансионате в СУ СКР по Новосибирской области сообщили в пятницу вечером, 18 августа. В пресс-службе ведомства говорят, что проверка началась после обращения дочери одной из пенсионерок.

«По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, частный центр по уходу за пожилыми людьми называется «Забота 54», он находится в Калининском районе Новосибирска.

83-летнюю женщину туда поместила дочь в июне этого года. У пенсионерки была деменция, и она не разговаривала, но передвигалась женщина самостоятельно. А забрала мать клиентка «Заботы 54» уже лежачей. Как выяснила женщина, пенсионерка упала и повредила ногу.

Сейчас всю эту информацию предстоит проверить следователям СК. Если все указанные обстоятельства найдут подтверждение, то уголовное дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Вся эта ситуация напоминает историю скандально известной сети пансионатов ООО «Рэмели», в отношении руководства которых было возбуждено уголовное дело после того, как в одном из филиалов избили 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова.