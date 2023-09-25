В Новосибирске мэрия закупит 17 тысяч коробок с конфетами на Новый год

За сладкие подарки мэрия заплатит 6,8 миллиона рублей.

В Новосибирске закупят 17 тысяч коробок с конфетами к Новому году. Об этом сообщили в департаменте социальной политики мэрии Новосибирска.

Около 6,8 миллионв рублей заплатят за коробки со сладостями. Подарки купят для реализации программ по социальной поддержке населения.

На сайте госзакупок указали, что вес коробок составит не меньше 600 грамм. Подарок будет в форме шкатулки, на крышку прикрепят картонную фигуру в виде «Сибирь-Арены». Также в подарке будет поздравление от мэра Новосибирска.

В наборах будут молочный шоколад, батончики с нугой, карамелью, арахисом, вафельные конфеты, мармелад и многое другое.

Распределять подарки будут администрации и социальные центры районов города. Подрядчик должен поставить наборы в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщало, что сотрудники сибирского банка рассказали о программах корпоративного волонтерства.