В Новосибирске могут не успеть завершить дорожный ремонт до первого снега

Ремонт дорог в Новосибирске может завершиться с опозданием в Новосибирске.

Дорожные работы в Новосибирске могут быть не завершены до наступления первого снега. Ремонт автомагистралей в городе идет медленнее, чем планировалось, и есть вероятность, что асфальт снова будет уложен под слоем снега, как это уже происходило в прошлые годы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в рамках программы «Безопасные качественные дороги» работы завершены только на 19 из 23 запланированных участков, полностью сдано 17 отрезков. По программе губернатора завершено 32 объекта, над еще пятью продолжаются работы.

Однако работы по ремонту тротуаров в городе еще не завершены, на 23 участках продолжается реконструкция.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подрядчики подводят итоги успешных работ по восстановлению дорожного полотна на участке дороги, протяженностью 750 метров, начиная от улицы Выборной и направляясь в сторону села Новолуговое.