В Новосибирске ожидается -1 градус и мокрый снег 25 сентября

В Новосибирске резко похолодает 25 сентября.

В Новосибирске 25 сентября ожидается -1 градус и мокрый снег. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

По данным ведомства, ночью прогнозируются заморозки, а днем будет около семи градусов тепла. Возможны небольшие и местами умеренные дожди. Ветер будет дуть с юго-запада, а порывы могут достигать до 16 метров в секунду.

Как ранее писал Сиб.фм, специалисты центра прогнозируют теплую осень в 2023 году: температура в среднем будет на 1-1,5 градуса выше нормы, несмотря на ранние заморозки и вероятный ранний снег в этом году.



Напомним, осенью в Новосибирске люди массово заболевают ОРВИ. Среди основных симптомов заболевания выделяются слабость, кашель и другие характерные признаки ОРВИ.