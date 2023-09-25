В Новосибирске предприниматели взяли кредитов почти на 724 млн рублей

Предприниматели в первом полугодии этого года взяли более 300 микрозаймов.

Новосибирские предприниматели активно пользовались микрозаймами в первом полугодии 2023 года. По данным Сибирского ГУ Банка России, они обратились за финансовой поддержкой на сумму более 724 миллионов рублей. Этот объем займов оказался на три процента выше, чем в сравнимом периоде прошлого года, несмотря на уменьшение количества заемщиков на 12 процентов.

Основную долю средств получили представители реального сектора экономики, включая малые производственные компании, строительные фирмы и транспортные организации. На втором месте по объему займов оказались оптово-розничные компании, а также фермерские хозяйства.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский отметил, что предприниматели использовали микрозаймы для различных целей, включая пополнение оборотных средств, инвестирование в развитие бизнеса, приобретение оборудования и транспорта, а также рефинансирование кредитов, полученных в банках на предпринимательские нужды.

Следует отметить, что ставки по микрозаймам в государственных микрофинансовых организациях (МФО) остаются ниже банковских, так как частично субсидируются из федеральных и региональных бюджетов. Максимальная сумма, доступная для бизнеса в МФО, составляет 5 миллионов рублей.

Средний размер микрозайма, оформленного новосибирскими предпринимателями в первом полугодии 2023 года, составил 2,4 миллиона рублей. Самыми популярными оказались займы на сумму от 3 до 5 миллионов рублей, на втором месте — займы в пределах 1 миллиона рублей.

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