В Новосибирске рассказали о доплатах и льготах пенсионерам

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов рассказал, на какие доплаты и льготы могут рассчитывать пенсионеры.

В Новосибирске с 1 по 10 октября пройдёт декада пожилого человека. К ней была приурочена пресс-конференция, которую провёл в ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов. Он рассказал об изменениях, которые ждут пенсионеров 1 января 2024 года.

Так, например, в следующем году льгота на проезд в электричке составит не половину стоимости, а 100%. Также пенсионеры могут обменять эту льготу на денежную выплату.

Также министр труда и социального развития объяснил, что для пенсионеров установлен прожиточный минимум в размере 12 тысяч 666 рублей. Если ежемесячное пособие меньше этой суммы, пожилым доплачивают.

«У нас также есть меры по компенсации услуг ЖКХ, капремонт. Вот ещё одна мера поддержки попалась на глаза – это путёвки на санитарно-курортное лечение. Мы призываем вставать в очередь. Ветераны труда, ветераны ВОВ»,

- могут воспользоваться этой мерой поддержки.

Также напомним, что ранее Социальный фонд России заявил о перерасчёте пенсий в 2024 году – здесь вы найдёте, когда произойдёт индексация.