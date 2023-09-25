В Новосибирске столкнулись легковушка Lada и скорая помощь

Скорая выехала на встречную полосу движения. Легковушка ее не пропустила.

В Новосибирске в Октябрьском районе скорая и легковушка столкнулись на перекрёсткею Об этом пишет «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидца, в 18:35 на перекрестке Лобова — Кирова скорая помощь двигалась на вызов со звуковой и проблесковой сиреной. Скорая выехала на встречную полосу движения. Однако водитель автомобиля Lada не пропустил скорую. В результате, произошло столкновение. Подробностей о пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщало, что жителя Кузбасса оштрафовали и лишили прав за то, что он протаранил школьный забор.