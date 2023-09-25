В Новосибирске в ближайшие три дня потеплеет до + 15 градусов

В Западно-Сибирском гидрометцентре назвали самый теплый день в уходящем сентябре 2023 года: в Новосибирске температура поднимется до + 15 градусов.

Потепление синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают уже во вторник, 26 сентября. Правда, перед этими новосибирцам предстоит пережить ночные заморозки. Днём столбик термометра поднимется до +13 градусов.

На следующий день, в среду, 27 сентября, днём пройдёт дождь, но при этом воздух прогреется до +15 градусов. Тепло принесёт южный ветер.

Примерно такая же температура сохранится в четверг, 28 сентября: ночные температуры составят +4...+8 градусов, днём столбик термометра поднимется до +14 градусов.

Также напомним, что ранее портала Gismeteo дал предварительный прогноз погоды на начало октября: уже в первых числах второго осеннего месяца столбик термометра опустится до – 1 градуса.