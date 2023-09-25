В Новосибирске в воинской части поймали террориста, который поджег помещение ППС

Все задания подозреваемый получал через Telegram.

В Новосибирске задержали члена организации «Легион «Свобода России»* по подозрению в поджоге помещения патрульно-постовой службы рядом с железной дорогой.

Инцидент произошел ночью 11 сентября. Неизвестный поджег здание ППС, расположенное на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.

Мужчину задержали военнослужащие на территории воинской части и передали полиции для допроса. Во время беседы с правоохранительными органами, он признался в совершении преступления и утверждает, что действовал в интересах организации «Легион «Свобода России»*. Мужчина получал задания через Telegram.

На задержанного мужчину возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».

«Легион «Свобода России»* — организация, признанная экстремистской и террористической, и запрещена в России.

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