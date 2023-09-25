В Новосибирской области пьяный водитель угробил сына на мотоцикле

В Мошковском районе Новосибирской области суд приговорил 40-летнего мужчину, который пьяным попал в ДТП с сыном-мотоциклистом, парень после этого умер.

История произошла вечером 25 августа 2022 года. Тогда семейное застолье закончилось тем, что глава семейства Максим Маленков сел пьяным за руль «Лады 217230 Приоры» и отправился кататься. 20-летний сын решил остановить отца, взял у соседа мотоцикл «Иж-Юпитер-5» и отправился в погоню. Однако для Дмитрия Маленкова эта поездка стоила жизни.

«Водитель Маленков М.Д. допустил столкновение с мотоциклом «Иж-Юпитер-5» без регистрационного знака и бокового прицепа под управлением Маленкова Д.М., следовавшего в попутном направлении. В результате чего, водитель Маленков Д.М. утратил контроль над движением мотоцикла, съехал за пределы проезжей части автодороги в правый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание мотоцикла с наездом на опору дорожного знака, — говорится в материалах дела Мошковского районного суда.

– После совершения данного ДТП Маленков М.Д., не ожидая прибытия сотрудников полиции, оставил место происшествия».

Тем временем, сын водителя «Лады» истекал кровью, приехавшие медики констатировали его смерть от кровоизлияния. Маленкова-старшего вскоре задержали, ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с местом его совершения».

«Суд приговорил Маленкова Максима Дмитриевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «Б» части 4 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года», — сказано в приговоре районного суда.

Впрочем, любитель «развеяться за рулём», потерявший сына-военнослужащего с приговором не согласился и пытался обжаловать его в Новосибирском областном суде. Однако Максиму Маленкову этого не удалось сделать.

«Приговор оставлен без изменения, доводы защиты о суровости наказания второй инстанцией отклонены»,

- рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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