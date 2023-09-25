В Новосибирской области рассказали, когда будет самый теплый день сентября в регионе

В среду ожидается повышение температуры и дожди во второй половине дня.

Самым тёплым днём на неделе в Новосиьирской обоасти станет 27 сентября. Об этом рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова в интервью «МК в Новосибирске». Она отметила, что 26 сентября потеплеет до +11..+13 градусов.

Кичанова сказала, что осадков в области в этот день не ожидается.

Эта температура воздуха будет до 27 сентября. Потом она повысится до +12..+17 градусов. Однако в этот же день обещают дожди во второй половине дня. На следующей день дожди придут на запад и юго-запад области.

Ранее Сиб.фм сообщало, что основателя криптобиржи WEX из Новосибирска осудили на 2,5 года колонии.