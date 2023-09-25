В Новосибирской области сократился размер проблемных кредитов

Размер проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней сократился на 10,9 процента.

По данным исследования сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect, с начала текущего года до 1 июля 2023 года средний размер проблемных розничных банковских кредитов заемщиков Новосибирской области с просрочкой более 90 дней сократился на 10,9 процента. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

Наибольшее снижение заметно в следующих сегментах:

Потребительские кредиты сократились на 11,3%.

POS-кредиты уменьшились на 12,2%.

Автокредиты снизились на 9,3%.

Единственный сегмент, в котором наблюдается небольшой рост, это сегмент кредитных карт, где средний размер проблемного кредита увеличился на 4,2%.

Эксперты отмечают, что в 2023 году портфель банковской цессии обновлялся за счет кредитов, выданных примерно полтора-два года назад. Это связано с тем, что банки пересмотрели свои скоринговые модели и лимиты кредитования на основе опыта, полученного во времена пандемии и событий февраля 2022 года.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске рассказали о доплатах и льготах пенсионерам.