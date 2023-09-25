В Новосибирской области завели 16 уголовных дел из-за незаконной вырубки леса

За незаконную вырубку леса 16 уголовных дел завели в Новосибирской области.

В Новосибирской области завели 16 уголовных дел по фактам незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как отметили в пресс-службе, на особом контроле у полиции находятся районы области с наибольшей площадью лесов, на которых проверили пункты приёмы и отгрузки древесины. Также правоохранители проверили легальность работы ИП, занимающихся продажей дерева. Сотрудники Госавтоинспекции проверили нормативность транспортировки товара.

В результате полицейские провели не менее 270 рейдов и изъяли более 90 кубометров лесопродукции, четыре единицы техники, 12 бензопил. Было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 16 уголовных дел.

Расследование по данным уголовных дел продолжается.

Напомним, что в Новосибирской области грибники заметили Смерть возле деревни Гусиный Брод.