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общество

В лесу под Новосибирском грибники заметили «смерть»

Фото: тг-канал "Новосибирск с огоньком"

Под Новосибирском дачники установили необычную скульптуру.

В Новосибирской области грибники обнаружили необычную скульптуру возле деревни Гусиный Брод, которую установили дачники. Видео было размещено в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Девушки рассказали, что отправились за грибами, но наткнулись на пугающую скульптуру, выполненную из дерева, которая напоминала человека или другое существо в балахоне с капюшоном. Обычно такую фигуру используют для изображения смерти.

«Жутковато», — комментирует девушка.

В комментариях люди отметили, что ночью точно можно сильно испугаться.

Напомним, общественники из Новосибирска требуют отменить концерт «Симфония Rammstein».

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Дамир Трубников

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