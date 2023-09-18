В лесу под Новосибирском грибники заметили «смерть»

Под Новосибирском дачники установили необычную скульптуру.

В Новосибирской области грибники обнаружили необычную скульптуру возле деревни Гусиный Брод, которую установили дачники. Видео было размещено в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Девушки рассказали, что отправились за грибами, но наткнулись на пугающую скульптуру, выполненную из дерева, которая напоминала человека или другое существо в балахоне с капюшоном. Обычно такую фигуру используют для изображения смерти.

«Жутковато», — комментирует девушка.

В комментариях люди отметили, что ночью точно можно сильно испугаться.



Напомним, общественники из Новосибирска требуют отменить концерт «Симфония Rammstein».