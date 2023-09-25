Под Новосибирском провели радиоучения военных связистов

Военные в Новосибирской области провели учения связистов.

В Новосибирской области прошли учения военных связистов, организованные Центральным военным округом. В ходе тренировки военнослужащие успешно установили радиосвязь по защищенным каналам для передачи данных. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Во время мероприятия, проведенного в рамках плановой боевой подготовки, военные совершили марш в назначенный район и развернули штатные средства связи. В ходе учений военные связисты успешно выполнили задачи по организации надежной и защищенной радиолинии, используя различные каналы передачи данных между пунктами управления и абонентами.

Кроме того, в ходе учений военные отработали нормативы и учебные задачи по установке связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях. В тренировках приняли участие более 50 военнослужащих.

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