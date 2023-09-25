Жители Новосибирска обнаружили «ведьмин круг» у главного корпуса НГУ

В новосибирском Академгородке возле НГУ обнаружили «ведьмин круг» из маслят.

Возле главного корпуса Новосибирского государственного университета прохожие обнаружили «ведьмин круг» из маслят. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На опубликованной фотографии видно, что маслята растут возле сосны, которая была привезена на территорию университета.

Феномен «ведьминого круга» не является редким явлением. Он возникает, когда грибы располагаются по кругу вокруг ствола дерева, где находится мицелий.

Считается, что нахождение «ведьминого круга» приносит удачу и счастье.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске грибники рассказали о «тихой охоте» в заморозки.