Знакомые фем-активистки из Новосибирска рассказали подробности её гибели в Турции

Знакомые рассказали подробности гибели фем-активистки из Новосибирска в Турции.

Фем-активистка из Новосибирска Анастасия Емельянова была найдена мертвой в Турции 25 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале ACT-54 black. Подробности ее гибели рассказали знакомые девушки изданию «МК в Новосибирске».

По их словам, после того, как девушка и ее парень перестали выходить на связь, турецкая полиция позвонила друзьям Анастасии и сообщила, что тело ее было найдено в квартире.

Знакомые сибирячки предполагают, что ее молодой человек мог стать причиной смерти. Теперь они ищут способ рассказать об этом родным усопшей. Друзья также планируют оказать помощь в поиске психолога для поддержки в этой тяжелой ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вынесли приговор по делу о падении яблони на 9-летнего ребёнка. Согласно приговору, по вине директора МАУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой в Нарымском сквере 5 июля своевременно не вырубленная яблоня упала на 9-летнего ребёнка на велосипеде. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован с травмами. Подсудимая вину не признала.