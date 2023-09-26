Аномально тёплый октябрь-2023 ожидает Новосибирск

Новосибирск готовится к аномально теплому октябрю 2023 года. Синоптики предсказывают, что этот месяц будет выше нормы по температуре и преимущественно ясным и сухим.

Согласно прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, в первые дни октября ожидается хорошая погода без осадков. В целом за месяц температура будет на 2-3 градуса выше нормы, что является хорошей аномалией. Осадки будут около или ниже нормы. В начале месяца температура составит от +10 до +13 градусов, что при солнечной погоде будет ощущаться теплее. Однако это предварительный прогноз, который будет уточняться в начале месяца, пишет VN.ru.

Синоптик также отметила, что уходящий сентябрь также был теплее обычного. Бабье лето выпало на вторую декаду сентября, когда температура достигла +24 градуса.

Во второй декаде октября ожидается похолодание, а также появление дневных отрицательных температур с 18 числа. Однако морозы не задержатся надолго: уже с 21 октября температура снова поднимется выше нуля. При этом метеорологи прогнозируют всего один ясный день и почти половину времени с осадками в виде дождя или снега.

Напомним, Новосибирск сковали пробки в 7 баллов после ночных заморозков 26 сентября.