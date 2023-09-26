Бастрыкин взял под контроль дело о гибели шестимесячной девочки после операции в 2022 году

В 2022 году в больнице после проведения плановой операции скончалась 6-месячная девочка в результате заражения инфекцией.

Сегодня, 26 сентября, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обратился к региональным органам с требованием предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с трагической смертью 6-месячной девочки в Новосибирской области.

Как сообщили в эфире федерального телеканала, инцидент произошел в 2022 году в одной из больниц региона после проведения плановой операции. Ребенок скончался вскоре после операции в результате заражения инфекцией.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжают активное расследование этого уголовного дела согласно части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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