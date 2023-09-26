Появилось фото с места убийства фельдшера в Томской области

В Томской области мужчина убил фельдшера, которая приехала к его знакомому на вызов.

В Томской области мужчина подозревается в убийстве фельдшера. Фото с места трагедии опубликовал региональный Следком.

По данным ведомства, 25 сентября в лесном массиве возле села Иштан было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. Следователи вышли на местного жителя, который дал признательные показания. Он заявил, что между ним и врачом произошла ссора.

61-летняя Ольга в тот день приехала к нему по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Знакомые погибшей опровергли информацию, что женщину нашли расчлененной.