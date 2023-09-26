В Томской области пациенты убили фельдшера на вызове

Жители Томской области расчленили фельдшера, которая приехала к ним на вызов.

Фельдшера в Томской области убили пациенты, к которым она приехала на вызов. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia со ссылкой на источник.

По данным издания, двое мужчин выпивали в Кривошеинском районе Томской области. Один из них, по неизвестным причинам, поджог спирт, который попал на собутыльника. От огня у мужчины обгорели руки.

Томичи обратились в скорую помощь, на вызов приехала 61-летняя фельдшер Ольга, которую любят весь посёлок за свой профессионализм. Однако на неё накинулись мужчины и несколько раз ударили головой о стену. В результате этого она потеряла сознание.

Предварительно, на утро подозреваемые расчленили женщину, чтобы избавиться от тела. Её коллеги забеспокоились из-за долгого отсутствия врача и обратились в полицию.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске вычистят квартиру инвалида, живущего с мухами и тараканами.