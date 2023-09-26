В Новосибирске вычистят квартиру инвалида, живущего с мухами и тараканами

В Новосибирске проведут медицинское обследование инвалиду, живущего с мухами и тараканами.

В Новосибирске проведут уборку и дезинфекцию в квартире инвалида, который живет с мухами и тараканами. Об этом сообщили начальник отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района Наталья Конышева.

По её словам, с матерью парня провели беседу по поводу уборки. Её проведет управляющая компания. Женщине дали время для вывоза мусора из квартиры, а также для дезинфекции от насекомых. В среду, 27 сентября, в их квартиру придут с проверкой.

Кроме этого, администрация договорилась с одним из медицинских учреждений провести обследование Ивану.

«Он пройдет обследование по результатам которого будут определены меры, которые потребуется предпринять», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о ненадлежащих условиях жизни инвалида. Напомним, соседи пожаловались на мать, у которой сына-инвалида едят мухи и тараканы.