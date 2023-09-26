Более 3 тысяч домов Новосибирска получили отопление

Городским службам предоставлено 10 дней на разворот всей отопительной системы.

Власти Новосибирска объявили результаты второго дня подключения к отоплению. По данным мэрии, к концу 26 сентября тепло было восстановлено в 3030 многоквартирных домах.

«Тепло есть во всех детских садах, социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием и лечебных стационарах Новосибирска», — заявили в муниципалитете.

Согласно плану властей, городским службам предоставлено 10 дней на разворот всей отопительной системы города.

На данный момент в размерах Новосибирска отопление восстановлено в 37% жилого сектора города. Особенно активные работы проведены в Советском, Калининском и Октябрьском районах.

Ранее Сиб.фм сообщало, что политический вице-губернатор уходит из новосибирского правительства.