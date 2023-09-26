Политический вице-губернатор уходит из новосибирского правительства

На официальном портале регионального правительства фамилия Яковлева отсутствует в списке членов региональной исполнительной власти.

Вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает «Континента Сибирь» со ссылкой на три источника.

Игорь Яковлев больше не считается потенциальным кандидатом на роль сити-менеджера Новосибирска. Однако пока нет точных данных о том, в какую сферу планирует уйти Яковлев.

На данный момент на официальном портале правительства Новосибирской области фамилия Яковлева отсутствует в списке членов региональной исполнительной власти, в то время как остальные временно исполняют свои обязанности. После переизбрания губернатора Андрея Травникова две недели назад согласно регламенту, члены правительства обязаны подать в отставку и ожидают переутверждения или кадровых ротаций.

Ранее Сиб.фм сообщало, что у Новосибирска может появиться город-побратим в Таджикистане.