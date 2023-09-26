У Новосибирска может появиться город-побратим в Таджикистане

Мэр Новосибирска поговори с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Российской Федерации.

Сегодня, 26 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшохом Гулмахмадзодой. В ходе встречи обсуждались перспективы установления городской побратимской связи между Новосибирском и городом в Таджикистане.

Представители обеих сторон выразили готовность к развитию дипломатических, торговых и культурных отношений между городами. Одним из интересных предложений, вынесенных на рассмотрение, стало создание таджикского культурного центра в Новосибирске.

«Мы были бы очень рады, чтобы город Новосибирск стал нашим городом-побратимом. Вот в этом направлении мы готовы разработать свое решение. Мы были бы признательны вам, если бы нашли местечко для строительства культурного центра таджикской диаспоры, которая здесь проживает. Мы бы оказали в этом направлении содействие», — поделился чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Давлатшох Гулмахмадзода.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске Пелагея выступила при полном зрительном зале.