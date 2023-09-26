В Новосибирске Пелагея выступила при полном зрительном зале

Пелагея спела старые хиты и презентовала новую программу.

В Новосибирске прошел концерт заслуженной артистки России Пелагеи. Она выступила вчера, 25 сентября, в ДК Железнодорожников. На сайте Дома культуры говорится, что певица снова вышла на сцену после перерыва в гастролях. Артистка презентовала новую концертную программу, в которую вошли как старые хиты, так и новые песни.

Фанаты фолк-рока остались в восторге от выступления. Они поделились своими впечатлениями в комментариях соцсетей Пелагеи.

Как рассказали слушатели, в зале почти не было свободного места.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске активисты хотят отменить еще один концерт с музыкой Rammstein.