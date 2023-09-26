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общество

Доплаты к пенсии с 1 января получат жители Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области пожилые люди получат доплаты к пенсии с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года в Новосибирской области пожилые люди получат доплаты к пенсии и новые льготы. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социального развития региона, Владимира Машанова.

Доплату назначат лицам, у которых пенсия меньше величины прожиточного минимума. Сейчас он оценивается в 12 666 рублей.

Помимо этого, с 1 января льготу на проезд в электричке пенсионерам увеличат от 50 до 100%. Однако тем, кто не пользуется этим видом транспорта, скидка будет заменена на денежную выплату. Также пожилым людям предоставят компенсацию за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Напомним, что всем пожилым россиянам хотят назначить тринадцатую пенсию ко дню рождения. Законопроект о ежегодной дополнительной выплате уже внесли на рассмотрение в Государственную думу.

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Диана Джафарова
журналист

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