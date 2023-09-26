Эксперт рассказал о проблемах с уборочной в Новосибирской области

Из-за подорожавшего дизельного топлива фермеры называют текущую уборочную кампанию разорительной.

Для сельхозпроизводителей Новосибирской области уборочная кампания 2023 года стала одной из самых сложных за последние несколько лет, обусловленной рядом негативных факторов, среди которых выделяются высокие цены на топливо и погодные аномалии.

Резкое подорожание дизельного топлива стало серьезной проблемой для фермеров региона, и многие из них охарактеризовали текущую уборочную кампанию как разорительную. Высокие цены на топливо оказались важным фактором, наравне с дефицитом дизеля, который наблюдался в начале сентября.

Генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт» и председатель комиссии по развитию зернового комплекса «Опоры России» Сергей Соколов отмечает, что многие хозяйства не могут позволить себе покупать топливо по текущим ценам, что может отразиться на других неотложных затратах, таких как химические удобрения и запчасти. Высокая стоимость топлива существенно влияет на себестоимость производства пшеницы и других сельскохозяйственных культур.

Погода также сильно повлияла на себестоимость зерновых в 2023 году. Задержка сева, засуха и неблагоприятные погодные условия в сентябре создали трудности для сельхозпроизводителей. В результате фермеры вынуждены собирать урожай с влажностью более 20%, что требует дополнительных затрат на сушку.

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