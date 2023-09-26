Фото с матча ХК «Сибирь» — «Динамо» показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

В Новосибирске вице-мэр Анна Терешкова опубликовала фото с матча в новом ЛДС "Сибирь-Арена".

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова посетила матч ХК "Сибирь" против московского "Динамо", которое проходило на льду нового ЛДС 25 сентября. После встречи, она опубликовала несколько фотографий с матча в своем телеграм-канале и отметила, что это была достойная победа. ХК "Сибирь" одержал победу со счетом 3: 2 благодаря голам Максима Сушко, Николая Прохоркина и Динара Хамидуллина, забитым на 17-й, 35-й и 40-й минуте соответственно.

Эта победа стала прерыванием победной серии "Динамо" в семи последних матчах. Не смотря на это, команда отметила свою значимую отметку, проведя 3 500-й матч в высшем дивизионе чемпионата страны, а первый из голов, забитый Максимом Джиошвили, стал 2500-м для московской команды в регулярных чемпионатах КХЛ.

После этой победы "Сибирь" улучшила свои позиции в турнирной таблице Восточной конференции и поднялась на четвертое место, набрав 13 очков в 10 матчах. С другой стороны, "Динамо" всё ещё удерживает своё лидерство на Западе, имея в активе 16 очков после 11 матчей.