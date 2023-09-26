Фотомодель из Новосибирска Юлия Колмакова попала в финал «Мисс Россия»

23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск на «Мисс России-2023».

Юлия Колмакова, модель из Новосибирска, была выбрана в качестве представительницы своего региона на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023». Финальная часть состязаний состоится 8 октября в Москве, где Юлия соревнуется с более чем пятьюдесятью девушками со всей России.

В рамках участия на конкурсе, все участницы обязаны разместить видео-ролик со своей презентацией в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». В своем видео Юлия рассказала о себе и о том, что она достаточно стеснительная натура, что мешает ей выходить на сцену и удивлять жюри.

Недавно Юлия также приняла участие в откровенной фотосессии, где была запечатлена в открытом купальнике. Фотографии, которые были опубликованы на ее странице в социальной сети, вызвали бурю эмоций и их назвали «горячими». Тем не менее, незважая на фотосессию, Юлия все еще чувствует себя неуверенно на сцене и готовится к предстоящим испытаниям на конкурсе.

Ранее Сиб.фм публиковал запись процесса фотосессии Юлии Колмаковой. Она поделилась 20-секундным роликом: судя по короткому видео, тематика касалась ретро-автомобилей. Модель позирует около Cadillac в розовом купальнике.