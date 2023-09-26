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общество

Где дадут отопление 26 сентября в Новосибирске: улицы и график подключения

Фото: Pexels.com

21-22 сентября тепло в школы, детские сады и поликлиники.

25 сентября в Новосибирске началось подключение жилых домов к центральному отоплению. Об этом важном событии сообщили в пресс-службе СГК.

Изначально тепло дали в школы, детские сады, поликлиники и дома, в которых располагаются социальные учреждения на первых этажах. Процесс подключения начался 21 сентября и успешно завершился 22 сентября.

Теперь усилия направлены на обеспечение теплом десятков жилых домов, находящихся рядом с ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Следующим этапом будет 26 сентябряю Отопление подключат на нескольких улицах города.

Полный список улиц, где начинается подключение к центральному отоплению, доступен на официальном сайте СГК.

Ранее Сиб.фм сообщало, что строители начали красить четвертый мост в Новосибирске в жемчужно-белый.

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Игорь Кириченко
Журналист

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