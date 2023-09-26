Гинеколог Ерофеева назвала малоэффективные методы контрацепции

По словам специалиста, прерванный половой акт и вовсе не является методом контрацепции.

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что презервативы не являются самым эффективным методом контрацепции.

«Подавляющее большинство нашего населения, к сожалению, считает, что наилучший метод — это презерватив. Но эффективность мужского презерватива не идет ни в какое сравнение с современными медикаментозными средствами контрацепции. Среди пользователей презервативов из 100 пар 15 забеременеют в течение года, то есть эффективность не очень высокая. Они рвутся, соскальзывают», — объяснила специалист.

Ерофеева уверена, что самые надежные средства контрацепции – медикаментозные, которые подбирает врач.

«Самые хорошие методы – те, которые подбирает врач. Это противозачаточные таблетки, пластыри, гормональные кольца, импланты тоже гормональные и внутриматочной спирали, выделяющие гормон, они обладают ещё и лечебным действием», — заявила она.

Вдобавок гинеколог напомнила, прерванный половой акт не является методом контрацепции. Вероятность зачатия при нем такая же, как если вовсе не предохраняться, резюмировала врач.

Напомним, гинеколог Уланкина предупредила об опасности полового воздержания.