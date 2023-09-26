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общество

«Катя! Бросай его!»: жительницу Новосибирска предупредили об измене через объявление

Фото: паблик «АСТ-54»

В Новосибирске девушку предупредили об измене через объявление.

26 сентября жители Октябрьского района Новосибирска заметили объявление, предупреждающее девушку Катю об измене. Фотографию листовки опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Октябрьском районе развесили бумажные объявления, предупреждающие Катю об её отношениях с Вовкой», — говорится в сообщении.

Мнение подписчиков в комментаиях разделилось. Одни считают некого Вовку предателем и сочувствуют Кате, другие — героем и осуждают девушку, третьи — просто не упускают возможности пошутить.

Напомним, что жительница Новосибирска Анастасия Емельянова погибла в городе Эрзуруме, Турция.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что в Новосибирске проведут уборку и дезинфекцию в квартире инвалида, который живет с мухами и тараканами.

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Диана Джафарова
журналист

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